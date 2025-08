Incidente sul lavoro il giorno prima delle ferie: morto operaio calabrese

Non c'è stato nulla da fare Antonio Arcuri, quarantottenne originario di Nicotera ma da anni residente nel comasco, a Mariano Comense. Secondo quanto appreso, ieri mattina l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un muletto all'interno del mobilificio dove lavora, nel comune di Meda.

Una tragedia beffarda visto che la vittima, finito il turno di lavoro, sarebbe dovuta partire per le ferie, per le quali aveva già preparato i bagagli. Purtoppo, nonstante i tempestivi soccorsi, per l'uomo - che lascia una moglie e due figli - non c'è stato nulla da fare.

Parole di cordoglio sono giunte anche dal sindaco di Nicotera: "Voglio esprimere le più sentite condoglianze ai familiari e ai cari di Antonio Arcuri, un giovane lavoratore originario di Nicotera, che ieri ha tragicamente perso la vita in un incidente sul lavoro a Mariano Comense, dove risiedeva da tempo. Aveva solo 48 anni e lascia un vuoto immenso nella vita di chi lo amava. Non ci sono parole sufficienti per descrivere il dolore di una perdita così".