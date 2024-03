Filandari, in un terreno si cerca il cadavere di un uomo: è scomparso dal 2008

I resti del corpo di un uomo sarebbero stati individuati dai Carabinieri questa mattina a Filandari, all'interno di un terreno di campagna poco distante da una masseria, lungo la Strata Provinciale 17. L'area è stata sottoposa ad una serie di controlli preliminari disposti dalla Procura di Vibo Valentia, e seguiranno adesso degli scavi per verificare la presenza o meno del corpo.



Stando a quanto appreso, i militari sono stati indirizzati su questo terreno alla ricerca i resti di una vittima di lupara bianca. Si ipotizza infatti di rinvenire i resti di un giovane di nazionalità romena, che risulta sparito nel nulla dal 2008.

Al momento, secondo il procuratore Camillo Falvo, si escluderebbe un collegamento con la criminalità organizzata. L'uomo infatti avrebbe lavorato proprio in zona in quegli anni, per poi far perdere le proprie tracce. Successive indagini avrebbero permesso di scoprire l'omicidio ed il successivo occultamento del cadavere in zona.

Notizia in aggiornamento