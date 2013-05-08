Crotone Summer Fest 2025: un inizio travolgente tra musica, emozioni e grandi artisti

L’estate crotonese è entrata nel vivo con il Crotone Summer Fest 2025, la rassegna musicale che, serata dopo serata, sta trasformando Piazzale Ultras in un palcoscenico a cielo aperto, capace di richiamare migliaia di spettatori e regalare emozioni uniche.

Il debutto dello scorso 31 luglio ha visto protagonista Gaia, cantautrice italo-brasiliana vincitrice di Amici 19, che ha aperto il festival tra ritmi latini, influenze brasiliane e pop contemporaneo.

Accompagnata da due ballerine e dalla sua band, ha proposto un viaggio musicale tra hit come Sesso e Samba, Chiamo Io Chiami Tu, Chega e Cuore Amaro, interagendo con il pubblico e regalando momenti di intensa connessione con i fan.

La serata è stata aperta dal dj set di Alberto Laratta e DJ Cesko, e dalla performance del giovane artista crotonese Bush, finalista al Festival di Castrocaro.

Il 3 agosto è stato il momento della festa anni ’80 e ’90 con il format “80 voglia di dance 90”, che ha scaldato l’atmosfera grazie ai dj Cesko TheVineyard e Antonio Scerra.

A seguire, l’attesissimo Fabio Rovazzi ha fatto ballare la piazza con i suoi successi e la sua energia trascinante, trasformando Piazzale Ultras in una vera discoteca sotto le stelle.

Il 4 agosto è toccato a Alex Britti emozionare il pubblico con il suo inconfondibile sound. Chitarra alla mano, l’artista romano ha alternato brani iconici a momenti più intimi, creando un dialogo diretto con la platea e chiudendo la serata tra applausi e cori.

Tre serate che hanno confermato la forza di un festival capace di unire generazioni diverse, portando sullo stesso palco stili e generi musicali differenti, ma con un unico filo conduttore: la voglia di vivere la musica dal vivo.

E il viaggio continua. Questa sera, 6 agosto, sempre a Piazzale Ultras, sarà la volta di Nina Zilli, voce raffinata e personalità carismatica, pronta a conquistare il pubblico con il suo mix di soul, pop e influenze internazionali. Un appuntamento da non perdere per proseguire questa estate crotonese all’insegna delle note, delle emozioni e della condivisione.