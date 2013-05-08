Pizzicato ad appiccare un incendio, tenta la fuga ma viene catturato

Durante un controllo sul territorio, i carabinieri di Catanzaro hanno arrestato in flagranza un bracciante agricolo 35enne, straniero, con l’accusa di incendio boschivo, dopo averlo sorpreso a San Floro mentre appiccava un incendio in un’area rurale caratterizzata dalla presenza di macchia mediterranea e querce secolari.

All’arrivo della pattuglia l’uomo avrebbe anche tentato invano di allontanarsi a bordo della sua bicicletta, disfacendosi dell’accendino che aveva con se ma subito recuperato tra la vegetazione e sequestrato.

Il pronto intervento dei militari e le successive operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco hanno scongiurato conseguenze più gravi, anche in considerazione del forte vento, limitando l’estensione dell’incendio a circa un ettaro e mezzo di vegetazione.

Al termine degli accertamenti, il 35enne, così come stabilito dal Pm di turno, è stato sottoposto ai arresti domiciliari, misura poi confermata in sede di udienza di convalida.