Condotta danneggiata, niente acqua nel centro di Crotone

Niente acqua nel centro di Crotone, almeno per qualche ora: lo annuncia la Sorical, spiegando di aver individuato una nuova perdita che necessita di riparazioni urgenti lungo la condotta della centralissima Via Roma, che causerà inevitabilmente lo stop all'erogazione dell'acqua.

In particolare, le vie interessate saranno: Via Luigi Pantusa, Via Visconte Frontera, Via Carrara e la parte bassa di Via Firenze. Un ulteriore danneggiamento si sarebbe verificato anche nel quartiere di Fondo Gesù. Le operazioni sono già in corso e si stima l'ultimazione di entrambi i lavori entro le 14:00 di oggi pomeriggio, 8 agosto.