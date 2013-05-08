Per strada invece che in casa, dai domiciliari passa al carcere

Un controllo di routine ai soggetti sottoposti ai domiciliari ha consentito agli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di Gioia Tauro, di accertare come un uomo del posto, che avrebbe dovuto essere ristretto, non fosse a casa.

Pizzicato in flagranza

Immediatamente sono scattate le ricerche. La pattuglia lo ha così rintracciato poco dopo, in un viale, proprio mentre stava rientrando in compagnia di alcuni familiari.

Ne è seguito inevitabilmente l’arresto in flagranza per il reato di evasione e, il giorno seguente, l'Autorità Giudiziaria ha disposto per lui la custodia in carcere.