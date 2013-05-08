Lirica in Arena: sabato sera va in scena la “Cavalleria Rusticana”

Un'opera emblema del verismo italiano, la “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni, andrà in scena il 23 agosto all'Arena dello Stretto.

L'opera, con libretto di Giovanni Targioni Tozzetti e Guido Menasci, tratto dall'omonima novella di Giovanni Verga, promette di emozionare il pubblico con un cast di artisti internazionali e una produzione di alto livello. Lo spettacolo, un atto unico dal finale tragico, sarà uno degli eventi di punta del programma estivo.

Un cast internazionale

I ruoli principali saranno affidati a voci di grande spessore. Santuzza avrà la voce di Aurora Tirotta, mentre Turiddu sarà interpretato da David Banos. Mamma Lucia sarà portata in scena da Licia Toscano, Alfio avrà le corde di Luca Bruno e Francesca Canale sarà Lola.

A dirigere l'Orchestra del Teatro Cilea ci sarà la bacchetta esperta del M° Diego Sanchez Haase, affiancato dal Coro Lirico “F. Cilea” diretto dal M° Bruno Tirotta. La regia, i costumi e la Mise en espace sono a cura di Mario De Carlo.

Tra dettagli e sorprese

La serata, una produzione Otc e con la direzione artistica di Alessandro Tirotta, si aprirà alle 22:00 con "Prospettive dell’Opera contemporanea", a cura del compositore Girolamo Deraco, che riserverà una sorpresa particolare per il pubblico presente. Hanno collaborato alla realizzazione dell'opera il M° Grazia Maria Danieli (M° Collaboratore), Chiara Tirotta (Assistente alla Regia), Rocco Catania (Direttore di Palcoscenico), Grazia D’Agostino (Assistente ai costumi), Manuela Turano (Graphic Design), Alfredo Danese (Trucco e Parrucco), Angela Battaglia (Responsabile di produzione), Allestimenti MG Company e DJ Dama per audio, luci e video.

Un festival da non perdere

L'evento rientra nel programma del Cilea Liric & Classic Music Festival che, con "Lirica in Arena 2025", apre e chiude la rassegna. La chiusura del festival è prevista per il 29 agosto con "La Vedova Allegra". L'ingresso allo spettacolo è libero, offrendo a tutti l'opportunità di assistere a una serata di grande musica e cultura.