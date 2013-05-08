Alcol venduto in orario vietato, sequestrati distributori automatici
I Finanzieri della Tenenza di San Giovanni in Fiore, in risposta all'aumento del flusso turistico estivo, hanno intensificato i controlli sui distributori automatici presenti nel comune con l’obiettivo era verificare il rispetto delle normative sulla vendita delle bevande alcoliche.
I divieti
La legge vieta difatti la somministrazione automatica di quest’ultime tra la mezzanotte e le sette del mattino successivo. Durante le verifiche, così, so o stati scoperti due di questi distributori, gestiti da un unico operatore specializzato nel settore, che continuavano a erogare alcolici anche nella fascia oraria in cui è vietato.
Le sanzioni
Le “macchinette”, non conformi alla normativa, sono state immediatamente sequestrate mentre per il gestore è scattata una sanzione amministrativa di diecimila euro.