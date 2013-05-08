Estate in piena sicurezza grazie ai controlli della Stradale

La Polizia Stradale ha intensificato i controlli su tutto il territorio nazionale, comprese le autostrade e le strade che collegano alle principali località turistiche, in risposta all'aumento del traffico.

Anche nella provincia di Catanzaro, la Sezione locale, con il supporto delle unità di Lamezia Terme e Soverato, ha potenziato i servizi di vigilanza per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico.

Le sanzioni

La presenza delle pattuglie si è concentrata sull'assistenza agli utenti in difficoltà e sulla verifica del rispetto delle norme di sicurezza stradale.

Gli agenti hanno controllato l'uso dei telefoni cellulari alla guida, delle cinture di sicurezza e del casco protettivo per i motociclisti. Sono stati sanzionati anche comportamenti pericolosi come l'eccesso di velocità e il mancato rispetto della distanza di sicurezza.

Il bus irregolare

Durante i controlli, è stato sequestrato un veicolo il cui conducente guidava con la patente revocata. Inoltre, è stato sanzionato l'autista di un autobus con 22 persone a bordo, poiché il mezzo era senza carta di circolazione e della licenza per il noleggio con conducente.

Si è accertato che l'autista non aveva effettuato la revisione, non rispettava i tempi di guida e riposo e utilizzava la carta tachigrafica di un'altra persona.