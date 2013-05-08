Audi e Fiat si scontrano a Catanzaro, conducente incastrato. Tre feriti

Ancora un incidente stradale, in Calabria, con altre tre persone che sono finite in ospedale. È avvenuto stamani, intorno alle 6, su viale Emilia, nella zona sud-est di Catanzaro.

Due le auto coinvolte, un’Audi RS3 e una Fiat Uno: feriti i due conducenti ed il passeggero della prima vettura. Sono stati i Vigili del Fuoco del comando provinciale ad estrarre dall’abitacolo l’autista della Fiat, rimasto incastrato a causa dell’impatto.

I pompieri hanno successivamente messo in sicurezza l’area e i mezzi, considerata la presenza di carburante che si è riversato sulla carreggiata.

I due conducenti sono stati affidati al personale sanitario del Suem 118 per le prime cure e il successivo trasferimento in ospedale. Stessa sorte per quello dell’Audi che deve essere sottoposto ad altri accertamenti.

Sul posto erano presenti i Carabinieri, impegnati negli adempimenti di competenza e nei rilievi per la ricostruzione della dinamica del sinistro.

Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al transito fino al termine delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.