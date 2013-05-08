A Siderno seconda edizione del festival “Le Notti dei Folli”

Le vie del centro storico della Marina di Siderno, quelle dei palazzi antichi e degli spazi quasi inesplorati tra il Corso e la ferrovia, tornano ad animarsi per tre serate di arte, musica, divertimento e convivialità.

Al via seconda edizioni del festival "Le notti folli"

La seconda edizione del festival “Le Notti dei Folli” avrà luogo da venerdì 22 a domenica 24 agosto con apertura venerdì alle 20.30 in via dei Colli bassa, angolo piazza Risorgimento.

Nata da una felice intuizione dell’assessore alla Cultura Francesca Lopresti, la manifestazione vede il coinvolgimento di associazioni, locali e una fitta rete di volontari coordinati dal direttore artistico Alessio Cardenia, impegnati negli allestimenti che abbelliscono il dedalo di vie compreso nel perimetro dell’iniziativa che, ovviamente, sarà chiuso al traffico veicolare.

Sarà un’isola felice, dunque, la zona delle “Notti dei Folli”, con angoli di animazione nei punti di principale transito predisposti sotto la regia dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, da sempre attenta sostenitrice di ogni manifestazione artistica e culturale in grado di aumentare l’attrattività turistica della Città di Siderno.