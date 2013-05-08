Mileto, vasto incendio distrugge 20 ettari di vegetazione

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un vasto incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri, 20 agosto, nel territorio di Mileto in prossimità dello svincolo autostradale, ed ha coinvolto superfici boscate, macchia mediterranea ed un uliveto. Sul posto sono intervenute le squadre di Calabria Verde che, viste le dimensioni dell'incendio, hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per l'attivazione del supporto aereo.

Dopo aver verificato le condizioni dell'incendio è stato richiesto il supporto aereo al Centro Operativo Aereo Unificato del dipartimento della Protezione Civile, che gestisce e coordina a livello nazionale le operazioni aeree per lo spegnimento degli incendi boschivi utilizzando la flotta aerea dello Stato che inviava, in varie fasi, due Canadair ed un elicottero.

Alle 19 circa, dopo aver effettuato complessivamente circa 35 lanci alcuni dei quali con l'impiego di ritardante, l'incendio veniva posto sotto controllo e si ultimava lo spegnimento con le operazioni di bonifica dei piccoli focolai rimasti. Sono andati distrutti circa 20 ettari di colture, bosco e macchia mediterranea.