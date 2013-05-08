direttore responsabile
Strongoli, concluso il partecipato torneo di bocce su spiaggia

Crotone Sport

Sono state 14 le squadre che si sono sfidate nel partecipato torneo di bocce su spiaggia a Strongoli Marina, per un totale di 28 partecipanti di età compresa tra i 30 ed i 70 anni.

L'evento, che si è svolto dal 16 al 20 agosto, è stato particolarmente seguito dal pubblico nonostante le alte temperature.

Temperature che hanno reso necessario far giocare le varie partite nel pomeriggio, a partire dalle 16 e fino alle 20, animando la spiaggia e attirando l'attenzione di tanti appassionati e curiosi.