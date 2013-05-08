San Giovanni in Fiore. Istrice cade da un muro, salvata
Un esemplare di istrice (una Hystrix cristata), specie protetta, è stato soccorso nel centro abitato di San Giovanni in Fiore, nel cosentino, dopo essere caduto da un muro molto alto.
L'animale, ferito agli arti posteriori, è stato trovato nella zona della vecchia stazione delle ferrovie della Calabria.
L'animale è stato soccorso dalle guardie zoofile Ak Kronos, con il coordinatore Luigi Vizza e la collaborazione dell'agente scelto Pietro Guarascio.
Fondamentale è stata la collaborazione della Polizia Provinciale, che ha allertato il Cras di Catanzaro e ha organizzato una staffetta per il trasporto.
Anche il Wwf di Crotone ha offerto la sua preziosa e pronta collaborazione. L'istrice è stato trasportato a Catanzaro, dove sarà sottoposto a radiografie e riceverà le cure necessarie.