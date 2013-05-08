Calabria fortunata: ieri sera tre vincite per oltre 80 mila euro

La Calabria protagonista dell’estrazione di ieri sera, giovedì 21 agosto, del Lotto e del 10eLotto , con vincite complessive per oltre 80 mila euro.

A Praia la più alta

Il colpo più significativo è stato messo a segno a Praia a Mare, in provincia di Cosenza. Un giocatore, con una puntata da 5 euro effettuata in una ricevitoria di via Giovanni Gentile, ha centrato una quaterna sulla ruota di Roma con i numeri 9-19-24-54, portando a casa un premio da poco più di 50 mila euro. Si tratta della vincita più alta al Lotto realizzata nel concorso di ieri.

La modalità frequente

Sempre nell’estrazione di ieri sera, la fortuna ha premiato anche due giocatori del 10eLotto in Calabria. A Oppido Mamertina (in provincia di Reggio Calabria), in una ricevitoria di corso Razza Luigi, è stato centrato un “8” con la modalità frequente, che ha trasformato una giocata da 15 euro in una vincita da 20 mila euro.

A Catanzaro, in viale Vincenzo Gattoleo, un’altra schedina fortunata ha realizzato un “8” con una puntata da 1 euro, regalando un premio da 10 mila euro.