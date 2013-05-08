Maltempo in arrivo, scatta l’allerta gialla anche in parte della Calabria
Un fronte perturbato attraverserà l’Italia nella giornata di sabato, portando con sé una fase di marcata instabilità dal Nord al Sud. Le precipitazioni saranno sparse, di breve durata ma a prevalente carattere temporalesco.
L’avviso della Protezione Civile
Il Dipartimento della Protezione Civile, in coordinamento con le Regioni, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Le piogge potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche, già indicate nel bollettino nazionale di allerta disponibile sul sito istituzionale.
Regioni interessate dall’allerta
Per domani, sabato 23 agosto è stata valutata allerta gialla in numerose aree del Paese: Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Marche, Umbria, oltre a parte di Emilia-Romagna, Lazio, Calabria e Veneto.