Droga per 300mila euro trovata in auto in sequestro giudiziario
Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha condotto una serie di controlli amministrativi nell’hinterland di Castrovillari, in aree destinate alla custodia di veicoli sottoposti a sequestro.
L’attività rientra nella collaborazione tra la Procura della Repubblica, guidata da Alessandro D’Alessio, e la Questura di Cosenza, diretta da Giancarlo Cannizzaro.
L’intuizione del cane antidroga
Durante le verifiche, supportate anche dall’Unità Cinofila, l’attenzione degli agenti si è concentrata su un’autovettura. Il cane antidroga, infatti, ha segnalato con insistenza la presenza di qualcosa di sospetto all’interno del veicolo.
Il rinvenimento della droga
Gli investigatori della Squadra Mobile hanno quindi proceduto a un’ispezione più accurata, scoprendo un doppiofondo ricavato nella portiera lato destro dell’auto.
Al suo interno sono stati trovati: cinque panetti di cocaina, del peso di circa un chilo ciascuno (per un totale di 5,334 kg) ed uno di hashish di circa 100 grammi. Se immessa sul mercato, la droga avrebbe potuto generare un valore di circa 300 mila euro.
Indagini in corso
Il sequestro è stato eseguito a carico di ignoti, ma gli accertamenti proseguono per risalire ai responsabili del traffico illecito.