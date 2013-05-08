Incendio divampa in una casa a Sellia Marina, famiglia salva

Nel pomeriggio di ieri, sabato 23 agosto, intorno alle 16, squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro, con il supporto dei distaccamenti di Sellia Marina e della sede centrale, sono intervenute in via Fratto, nel comune di Sellia Marina, per un incendio divampato in un appartamento su tre piani.

I danni subiti

Il rogo ha interessato in particolare la mansarda e due camere da letto al secondo piano. Il tempestivo arrivo dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero all'intera struttura.

Edificio inagibile

Al momento, erano presenti nell’abitazione due coniugi anziani e la figlia, che sono stati messi in salvo senza riportare alcuna conseguenza fisica. A causa dei danni strutturali, i locali colpiti dal fuoco sono stati dichiarati inagibili in attesa di ulteriori accertamenti tecnici.