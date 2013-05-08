Borgia. Posticipato al 14 settembre il concerto di Edoardo Bennato

L’Altro Teatro e il Comune di Borgia, annunciano il posticipo della data dello spettacolo di Edoardo Bennato “Sono solo canzonette”, inizialmente previsto per oggi, 26 agosto e ora riprogrammato per domenica 14 settembre prossimo, a causa di un sopraggiunto problema di salute dell’artista.

Biglietti restano validi

Sarà comunque possibile richiedere il rimborso del prezzo del biglietto, comprensivo di diritti di prevendita, entro e non oltre il 5 settembre , attraverso il circuito TicketOne ovvero presso i punti vendita dove sono stati acquistati i tagliandi.

Coloro che hanno effettuato l’acquisto tramite il sito o l’app, potranno richiedere il rimborso seguendo la procedura riportata al seguente link: https://www.rimborso.info Come da condizioni di vendita, non è rimborsabile alcun costo e/o spesa accessoria o personale.

Come chiedere il rimborso

Per ottenere il rimborso è necessario essere in possesso di un titolo di accesso. Senza quest'ultimo non sarà possibile ottenerlo.

Per chi ha effettuato l’acquisto presso Palazzo Mazza, a partire da oggi, sarà disponibile il modulo per il rimborso, che potrà essere ritirato nello stesso posto oppure al Comune di Borgia.

Il tutto avverrà esclusivamente con modalità tracciabili e potrà essere richiesto entro e non oltre venerdì 5 settembre.

"Scusandosi per l’inconveniente e certi di una numerosa partecipazione del pubblico, per qualunque informazione e/o richiesta di rimborso, il pubblico potrà contattare direttamente L’Altro Teatro scrivendo a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. che provvederà a fornire tutti i dettagli sullo slittamento della data" suggerisce l'organizzazione.