“Sorridiamoci”, il teatro scende in campo per i piccoli degenti di oncoematologia pediatrica

Quando il teatro incontra i bimbi, nasce la magia. E quando i destinatari di questo connubio sono piccoli uomini e piccole donne che lottano per vivere, la missione dell’attore assume un valore inestimabile.

Nasce proprio per questo il progetto “Sorridiamoci”, realizzato all'interno del day hospital del reparto di oncoematologia pediatrica dell'Azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, realizzato dall’Associazione Calabrese Malati Oncologici “Ida Ponessa” Odv.

L’obiettivo è quello di rendere meno “ordinaria” la degenza presso il reparto, donando momenti di leggerezza, spensieratezza, allegria, stupore e tanti sorrisi ai piccoli pazienti e ai familiari che li assistono.

Il progetto – che potrà essere realizzato grazie alla donazione di una nota azienda - si sviluppa all'interno dell'iniziativa “Un sorriso per i più piccoli” e vedrà la messa in scena di uno spettacolo teatrale sulla favola di Peter Pan, dal titolo “Due Compari e un Peter Pan”, a cura della società cooperativa Edizione Straordinaria/Scuola di Teatro “Enzo Corea” di Catanzaro.

Previsti anche tre appuntamenti con la lettura di favole: prendendo spunto da storie e novelle, gli attori della Compagnia, accompagneranno gli spettatori in un viaggio fantastico, attraverso la lettura e l’animazione.

Il progetto sarà presentato martedì 28 febbraio alle 11.30 nella sala del presidio “De Lellis”, nel corso di una conferenza stampa alla presenza di Aldo Riccelli, presidente Acmo; del dottor Talarico Francesco, Direttore Sanitario del Ciaccio; della dottoressa Maria Concetta Galati, direttore del reparto di oncoematologia pediatrica del “Pugliese Ciaccio”; oltre che del dottor Bonaventura Lazzaro, assessore comunale alle Politiche sociali e direttore scientifico dell’Acmo.

A portare la testimonianza di “Edizione Straordinaria” Salvatore Emilio Corea come legale rappresentante e Pasquale Rogato come responsabile del progetto, mentre per l’associazione sarà presente il presidente del Consiglio Regionale, Nino Zumbo.