Crotone. Discarica Columbra ferma per lavori, Sindaco chiede soluzioni urgenti

La società Sovreco, titolare della discarica di Columbra presso cui attualmente vengono smaltiti gli scarti di lavorazione dell’impianto di trattamento di Ponticelli, ha comunicato all’autorità rifiuti e risorse idriche della Calabria e alla Regione che da dal lunedì 6 marzo sospenderà i conferimenti dovendo effettuare delle lavorazioni per la realizzazione dell’ultima diga di conferimento come da progetto approvato.

In ragione di tanto, e soprattutto del fatto che l'azienda non specifica i tempi di sospensione, con una nota indirizzata all’autorità regionale – che a decorrere dal primo gennaio è titolare dei rapporti con i gestori degli impianti attinenti al ciclo dei rifiuti – nonché alla Regione Calabria e per conoscenza al Prefetto di Crotone, il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha sollecitato l’adozione di provvedimenti urgenti per assicurare che la prosecuzione del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti avvenga senza alcuna soluzione di continuità e senza alcun rallentamento.



"Ciò - afferma il prrimo cittadino - al fine di assicurare che i cittadini di Crotone non subiscano alcun disservizio derivante dalla indisponibilità allo smaltimento da parte della società Sovreco."

Nella stessa nota ha poi preannunciato che qualora non dovesse essere comunicata tempestivamente l’adozione di provvedimenti che evitini disservizi, il Sindaco dovrà emettere i dei conseguenti provvedimenti contingibili e urgenti.