Crotone, riqualificazione energetica del PalaMilone

L’amministrazione comunale di Crotone ha dato il via libera per compiere un ulteriore, decisivo, passo per la completa restituzione alla comunità cittadina del palazzo dello Sport denominato PalaMilone, nell’ambito di un piano ambizioso che ha portato decine impianti sportivi comunali a essere riqualificati o realizzati dalla giunta Voce, di cui numerosi già pienamente operativi.

E’ stata infatti approvata dalla Giunta Comunale la delibera di approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione relativa all’intervento per la riqualificazione energetica della struttura e contestuale adeguamento alle norme previste per consentirne l’agibilità.

Si tratta di un intervento che prevede un finanziamento di 1.650.000 euro finalizzato a riqualificare la struttura per migliorarne la funzionalità e fruibilità ma anche di rendere la gestione dell’impianto sostenibile dal punto di vista economico proprio attraverso i risultati attesti di riduzione dei consumi, il tutto nell’ottica di un ritorno a un utilizzo pieno della struttura.

Nel dettaglio saranno eseguiti l’isolamento termico delle pareti con posa in opera di pannelli termo – isolanti, la sostituzione di serramenti esterni con altri a bassa trasmittanza, il rispristino corticale delle pareti esterne, il ripristino delle caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici e resistenza al fuoco delle strutture in legno.

Ed ancora la compartimentazione delle zone spogliatoio – uffici con lastre termo – isolanti, la sostituzione dei generatori di calore con pompe di calore di ultima generazione, l’installazione di impianto fotovoltaico da 100 KW, l’installazione di impianto solare – termico con scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS) e la sostituzione delle lampade esistenti con lampade a Led. Interventi che vanno ad aggiungersi ad una serie di opere quali rifacimento dell’impianto antincendio e rete distribuzione acqua calda".

“Puntiamo a voler riaprire quanto prima il palazzetto dello Sport PalaMilone al servizio dei nostri atleti e a disposizione per i grandi eventi, una struttura che necessita di queste opere per diventare sostenibile dal punto di vista economico e soprattutto fruibile anche al pubblico e non più a capienza limitata. Nelle prossime settimane si procederà con la redazione della progettazione esecutiva per poi partire con le opere” dichiara l’assessore Bossi.