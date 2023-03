Officine Armoniche, sabato la festa del tesseramento con omaggio a Lucio Dalla

Parte ufficialmente il tesseramento 2023 di Officine Armoniche e per l'occasione l’Associazione Culturale di Crotone ha organizzato “Ciao! Artisti crotonesi per Lucio Dalla”, una festa che è in programma sabato 4 marzo in un noto locale di Piazza Immacolata del capoluogo, location che ha già ospitato lo scorso novembre la prima edizione del “New Hera Fest”.

“Per l'occasione abbiamo voluto rendere omaggio ad uno dei cantautori più rappresentativi della musica italiana: Lucio Dalla. Non a caso abbiamo scelto questa data poiché il grande artista bolognese avrebbe compiuto 80 anni”, affermano dalla stessa associazione

La festa di tesseramento vedrà il concerto – con inizio alle 21 - di vari artisti crotonesi che interpreteranno i brani più significativi della discografia di Dalla.

La serata proseguirà con il dj set “Una notte in Italia”, progetto di riscoperta della musica italiana. Durante la serata sarà allestito un banchetto dove ci si potrà tesserare ad Officine Armoniche.