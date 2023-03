San Mango d’Aquino premiato come “comune rifiuti free 2022”

Per la seconda volta consecutiva, unico paese di tutto il lametino, San Mango d'Aquino è stato premiato da Legambiente con il riconoscimento di "comune rifiuti free", questi comuni sono quei centri dove non solo la raccolta differenziata funziona correttamente (e quindi hanno raggiunto l'obiettivo di legge del 2012) ma soprattutto dove ogni cittadino produce al massimo 75 kg di secco residuo all'anno (San Mango 61,9 kg), questi sono 31, pari all'8% dei comuni della regione e noi siamo 4' in provincia di Catanzaro e 17' nell'intera regione, oltre a renderci orgogliosi di questo premio, ci fa capire che la strada intrapresa qualche anno fa' era quella giusta, ci fa ridurre la tassa dei rifiuti ulteriormente e le bollette saranno dimezzate rispetto agli anni passati, un bel risparmio per le tasche dei nostri concittadini.

Parole di apprezzamento da tutti i partecipanti alla premiazione, dai vertici della Regione Calabria e da quelli di Legambiente. Ormai il nostro paese è diventato territorio di qualità e di mirabile bellezza, ha delle peculiarità che nessun altro paese calabrese può vantare, i tramonti spettacolari, etc..e tra 3 anni il parco fluviale sicura meta di tantissimi visitatori, collegamenti stradali che ci permetteranno di essere al centro di un bacino di utenza non indifferente, e le tante aziende leader che producono sul nostro territorio prodotti di altissima qualità, dal recente secondo posto come miglior pane artigianale dell'azienda "Squisito", alle caldaie "Ungaro" alle cravatte "Arcuri" all'olio d'oliva "Manfredi" alle stufe "Fuego" all'azienda di Trasporti "F.lli Sposato".

Solo grandissimi marchi che si sono fatti riconoscere a livello nazionale e internazionale, ed è anche per questo che abbiamo voluto portare il nostro comune ad essere conosciuto e riconosciuto da legambiente adesso e dalla FAO prima come città verde. Quale comune eccellente, abbiamo lavorato senza sosta per arrivare a differenziare la nostra spazzatura, non senza malumori, ed è anche grazie agli operatori dell'azienda che attualmente gestisce il servizio: Massimo, Luigi e Gaetano, che questo risultato è stato raggiunto.

Ora siamo pronti a dire "GRAZIE" a voi tutti concittadini, io ho ritirato il premio che è di ognuno di voi, amate il nostro paese, sentitevi orgogliosi di abitarci non per ultimo è di questi ultimi periodi la ricerca per l'acquisto di case a San Mango. Molti che non hanno radici nel nostro paese, ma che lo stanno scegliendo perché siamo riusciti a far conoscere il nostro paese e a dare quei servizi importanti, stiamo realizzando tutto ciò che può essere attrattivo, e questo lavoro ci viene riconosciuto dai tanti di fuori, che guardano San Mango con un pizzico di sana invidia, la politica questo deve fare è noi lo stiamo facendo. A premiare il nostro comune il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani ed ovviamente con una cravatta Arcuri.

E' quanto comunica il comune di San Mango d'Aquino.