A Le Querce Jazz & Blues Fusion Magoni e Spinetti

In arrivo, per il secondo appuntamento della 16° edizione de Le Querce Jazz & Blues Fusion un duo eccezionale, per una data già sold out da diverse settimane.

Domani, sabato 4 marzo, la rassegna, ideata da Giampiero Ferro con la direzione artistica di Antonio Pascuzzo, ospiterà Petra Magoni & Ferruccio Spinetti, alias “Musica Nuda”: voce e contrabbasso che vibrano all’unisono per restituire al pubblico brani celebri del panorama nazionale ed internazionale.

In venti anni, il duo Musica Nuda ha realizzato più di 1600 concerti in tutto il mondo, collezionando riconoscimenti prestigiosi, come la “Targa Tenco”.

Ferruccio e Petra si sono esibiti in spazi prestigiosi, tra cui l’Olympia di Parigi, l’Hermitage di San Pietroburgo. Inoltre, sono stati ospiti del Tanz Wuppertal Festival di Pina Bausch e, sempre in Germania, hanno aperto i concerti di Al Jarreau.

A Le Querce Jazz festeggeranno 20 anni di unione artistica e l'uscita del loro nuovo album. La location eccezionale sarà, come sempre, Le Querce Country Restaurant di Catanzaro.

L'appuntamento, come tutti gli eventi della rassegna, sarà una vera e propria esperienza sensoriale perché strutturato come cena-spettacolo e, oltre ai momenti musicali, ci sarà anche un percorso di degustazione con le eccellenze enogastronomiche calabresi con inizio alle ore 20, mentre il concerto inizierà alle ore 22.