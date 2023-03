Covid, rimangono stabili i contagi nel bollettino odierno (+92). Nessuna vittima

Rimangono stabili i casi di coronavirus oggi in Calabria, nel Bollettino odierno si contano 92 contagi. 52 sono invece i guariti, mentre diminuiscono i ricoveri (+1). Fortunatamente non si registrano decessi. Effettuati 1.733 tamponi, con un tasso di positività al 5,31%.

Il maggior numero dei casi si registra a Catanzaro (+29), seguita da Reggio Calabria (+25), Cosenza (+22), Crotone (+11),Vibo Valentia (+4). Un solo caso si registra in altro Stato/Regione.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 323 (20 in reparto, 5 in terapia intensiva, 298 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 112.417 (111984 guariti, 433 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 343 (46 in reparto, 0 in terapia intensiva, 297 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 188.119 (186.629 guariti, 1.490 deceduti).

Crotone: Casi attivi 41 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 38 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 59.877 (59.596 guariti, 281 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 181 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 166 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 209.217 (208.294 guariti, 923 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 48 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 44 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 53.516 (53.315 guariti, 201 deceduti).