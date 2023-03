Calo dei casi di covid nel bollettino odierno (+63). Una vittima e nessun ricovero

Calo dei casi di coronavirus oggi in Calabria, nel Bollettino odierno infatti si contano 63 contagi. 59 sono invece i guariti, mentre diminuiscono i ricoveri (-10). Si registra ancora una vittima. Effettuati 1.479 tamponi, con un tasso di positività al 4,26%.

Il maggior numero dei casi si registra a Cosenza (+27), seguita da Catanzaro (+17), Reggio Calabria (+13), Vibo Valentia (+4),Crotone (+2). Nessun caso si registra in altro Stato/Regione.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 332 (17 in reparto, 4 in terapia intensiva, 311 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 112.425 (111.991 guariti, 434 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 367 (45 in reparto, 0 in terapia intensiva, 322 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 188.122 (186632 guariti, 1490 deceduti).

Crotone: Casi attivi 28 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 27 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 59.892 (59.611 guariti, 281 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 171 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 160 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 209.240 (208.317 guariti, 923 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 41 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 37 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 53.527 (53.326 guariti, 201 deceduti).