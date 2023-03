Una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, è impegnata lungo il Viadotto Bisantis, lato Via Turco, per soccorrere un cane di grossa taglia che è caduto all'interno di un canale per la raccolta delle acque meteoriche.

L'intervento è valso al recupero dell'animale, che è in buone condizioni di salute. Si attende sul posto il personale veterinario dell'Asp provinciale che provvederà per quanto di competenza.