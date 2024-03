Cane accerchiato ed aggredito da un gruppo di cinghiali. Salvato dai Vigili del fuoco

Una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta nel primo pomeriggio di oggi nel quartiere Santa Maria in via Callio Duilio a Catanzaro, per il salvataggio di un cane.

Il povero animale domestico è stato accerchiato ed aggredito da un gruppo di cinghiali, poco distante dall'abitazione in cui risiede. L'intervento degli operatori è valso a recuperare e mettere in sicurezza il malcapitato cane che si trova in buone condizioni ma con varie ferite sul corpo.

Successivamente è stato consegnato al legittimo proprietario per le cure del caso.