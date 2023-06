La Polizia mette al sicuro un cane che rischiava di essere investito

Nel pomeriggio dello scorso martedì, due equipaggi della Polizia di Stato, rispettivamente appartenenti al Reparto Prevenzione Crimine di Vibo Valentia e alla Sezione Polizia Stradale di Catanzaro - Distaccamento di Soverato, durante i controlli per garantire la sicurezza stradale e prevenire i reati in genere, hanno avuto l’occasione di salvare un cane.

Mentre transitavano sulla Ss 280 direzione di marcia Lamezia Terme – Catanzaro, hanno notato questo meraviglioso cane di razza Corso che attraversava lentamente la strada che era interessata da intenso traffico. Una situazione pericolosa per lo stesso cane e per tutta l’utenza stradale, in quanto rischiava di essere investito.

Senza esitazione, gli agenti sono scesi dai veicoli di servizio regolando il traffico per proteggere il cane visibilmente impaurito ma, che grazie alla dolcezza e alla calma degli operatori si è fermato al margine della strada.

Nonostante sembrasse aggressivo, il cane si è, invece, dimostrato docile e bisognoso di conforto e grazie alla tempestività degli operatori di Polizia e all’altruismo di un utente della strada, si riusciva a portare l’amico a quattro zampe all’interno di un’area di servizio distante poche centinaia di metri dal luogo del ritrovamento.

Successivamente, con la preziosa collaborazione della Polizia Stradale, sul posto interveniva personale Asl per verificare se il cane avesse un microchip, di cui purtroppo si è riscontrata l’assenza. Tuttavia, grazie all’affetto dimostrato da tutti coloro che sono intervenuti, in breve per il nostro cane Corso è stata trovata una persona pronta ad adottarlo, in attesa di eventuali ricerche del padrone.

Una storia a lieto fine che dimostra la prontezza e la professionalità degli operatori della Polizia di Stato che sovente si trovano ad operare in situazioni estreme per garantire la sicurezza degli automobilisti e dei nostri amici a quattro zampe che hanno la sfortuna, come purtroppo spesso accade, di essere abbandonati per strada.