Incidente stradale lungo la statale 280. Giovane donna finisce in ospedale

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la Ss 280 dei due mari al km 0. Due le autovetture coinvolte: una Fiat 500 ed una Volkswagen Tiguan.

Tempestivo l'intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme e dei sanitari del 118 che hanno trasferito all'ospedale la giovane conducente della Fiat 500, ferita ma cosciente. Fortunatamente illesi invece i passeggeri dell'altra auto implicata nel sinistro.

In corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Sul posto la Polizia stradale per gli adempimenti di competenza ed il Soccorso stradale per il recupero dei veicoli incidentati. Disagi per la viabilità sino al termine delle operazioni.