Ritrovato a Conflenti uomo disperso a Lamezia: era finito in una scarpata

E' stato ritrovato a Conflenti, in località Cirignano, il 44enne che era scomparso da Lamezia (QUI). La sua auto - una Toyota Corolla - è stata localizzata dalla Protezione Civile del posto in un burrone profondo trenta metri.

Per fortuna il malcapitato, Gennaro Mendicino, è cosciente anche se ferito, ed è stato trasportato all'ospedale cittadino per le cure del caso. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, i Vigili del fuoco per il recupero dell'uomo - immobilizzato su una barella spinale e recuperato con barella Toboga in dotazione al nucleo Saf - e la messa in sicurezza del mezzo. Presenti anche le forze dell'ordine, per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.