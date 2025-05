Catanzaro, nel cantiere del campus spunta una bomba: intervengono artificieri

Una bomba-mortaio di fabbricazione tedesca risalente alla seconda guerra mondiale è stata rinvenuta nel corso degli scavi per un cantiere del nuovo campus universitario di Catanzaro.

L'ordigno è stato individuato da personale di una ditta specializzata, incaricata del controllo del terreno sul quale sorgeranno le nuove residente universitarie, poco distanti dagli impianti sportivi dello stesso campus.

Il ritrovamento è stato prontamente segnalato ai Carabinieri, giunti sul posto assieme agli artificieri antisabotaggio che hanno prelevato in sicurezza l'ordigno trasferendolo in una vicina cava, dove è stato fatto brillare in sicurezza.

Gli stessi militari ci tengono a ribadire di prestare particolare attenzione a situazioni del genere, in quanto questi vecchi ordigni bellici possono essere facilmente confusi con oggetti di uso comune (come barattoli di latta) e, nonostante il passare del tempo, possono essere ancora letali. Motivo per cui è importante avvertire le forze dell'ordine in caso di qualsiasi sospetto.