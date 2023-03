Covid, bassi i contagi (+60) ed il tasso di positività (4,46%)

È un quadro poco preoccupante quello che emerge dall'odierno bollettino sull'andamento del coronavirus in Calabria, contraddistinto da un tasso di contagio sempre più basso (4,46%) e da un esiguo numero di nuovi positivi (+60).

Attualmente, in tutta la regione sono 1.064 le persone positive al covid, e di queste 976 si trovano in isolamento domiciliare, mentre 88 sono ricoverate. Nelle ultime 24 ore non si registrano decessi, mentre sono 55 i guariti.

Maggior numero di contagi nella provincia di Cosenza (+28), seguita da Reggio Calabria (+13), Catanzaro (+11), Vibo Valentia (+7) e Crotone (+0), mentre i restanti casi proverrebbero da altrove (+1). Processati 1.344 tamponi.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 328 (17 in reparto, 4 in terapia intensiva, 307 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112440 (112006 guariti, 434 deceduti).

Cosenza: casi attivi 393 (46 in reparto, 0 in terapia intensiva, 347 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188124 (186634 guariti, 1490 deceduti).

Crotone: casi attivi 21 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 20 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59899 (59618 guariti, 281 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 162 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 150 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209262 (208339 guariti, 923 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 39 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 35 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53536 (53335 guariti, 201 deceduti).