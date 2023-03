Covid, il bollettino: due vittime e sempre meno casi (+42)

Continuano a diminuire i soggetti positivi al coronavirus in Calabria: l'odierno bollettino evidenzia "solo" 42 nuovi contagi in tutta la regione a fronte di 46 guariti. Attualmente sono 1.058 i positivi e 92 i ricoverati nei vari ospedali.

Maggior numero di casi nella provincia di Cosenza (+18), seguita da Crotone (+10), Reggio Calabria (+8), Catanzaro (+4) e Vibo Valentia (+2), mentre non si registra alcun caso da altrove (+0). Processati 1.134 tamponi nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività che scende al 3,7%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 331 (19 in reparto, 4 in terapia intensiva, 308 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112441 (112007 guariti, 434 deceduti).

Cosenza: casi attivi 399 (48 in reparto, 0 in terapia intensiva, 351 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188136 (186644 guariti, 1492 deceduti).

Crotone: casi attivi 25 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 24 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59905 (59624 guariti, 281 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 146 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 134 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209286 (208363 guariti, 923 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 36 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 32 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53541 (53340 guariti, 201 deceduti).