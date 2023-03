Volley, serie C. Kermes & Altaflex Catanzaro, vittoria in trasferta a Rossano

A tre giornate dalla fine della regular season del campionato di serie C, la Kermes & Altaflex Catanzaro Volley si impone con un netto 0-3 (21/25 17/25 21/25) sul campo della Pallavolo Rossano, consolidando così la seconda posizione in classifica.

Il tecnico Gino Simone schiera in campo il palleggiatore Colacino in diagonale con l’opposto Di Resta (che ha sostituito Piazza), centrali Citriniti e Prudente, bande Leone e Simone con Giglio nel ruolo di libero. Una bella prestazione della compagine catanzarese contro un ottimo avversario che ha dato del filo da torcere, ma alla fine ha prevalso la compattezza del gruppo chd ha portato a casa tre punti importantissimi per il prosieguo del torneo.

Un campionato di alto livello per i catanzaresi, alla quindicesima vittoria consecutiva, e con la consapevolezza di poter dire la loro anche nei playoff promozione. Martedì ripresa degli allenamenti per preparare al meglio la partita di sabato prossimo al PalaEvent contro la Volo Virtus Lamezia.