Covid, nel bollettino pochi casi (+70) e meno ricoveri (-14)

Sono appena 70 i casi di coronavirus accertati in Calabria nelle ultime 24 ore, durante le quali non si registra alcun decesso. Calano sensibilmente i ricoveri (-14), con 72 degenti in tutta la regione, ed a fronte di 1.999 tamponi processati il tasso di positività scende ancora (3,5%).

Più casi nella provincia di Cosenza (+28), seguita da Reggio Calabria (+17), Catanzaro (+14), Crotone (+6) e Vibo Valentia (+5), mentre non si registrerebbe alcun caso da altro paese o provincia.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 340 (17 in reparto, 4 in terapia intensiva, 319 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112475 (112041 guariti, 434 deceduti).

Cosenza: casi attivi 326 (36 in reparto, 0 in terapia intensiva, 290 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188283 (186790 guariti, 1493 deceduti).

Crotone: casi attivi 14 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59927 (59646 guariti, 281 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 166 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 159 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209310 (208387 guariti, 923 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 27 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 23 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53560 (53359 guariti, 201 deceduti).