Covid, un decesso pesa sul bollettino: pochi casi (+45) e ricoveri (+1)

C'è un decesso a pesare sull'odierno bollettino sull'andamento del coronavirus in Calabria. Bollettino altrimenti estremamente "alleggerito" visti i pochi casi (+45) emersi a fronte dei 1.068 tamponi processati nelle ultime 24 ore.

Più casi sono emersi nella provincia di Catanzaro (+19), seguita da Cosenza (+16), Crotone (+5), Reggio Calabria (+3) e Vibo Valentia (+1), mentre i restanti casi proverrebbero da altrove (+1). Il tasso di positività scende al 4,31%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 375 (23 in reparto, 3 in terapia intensiva, 349 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112521 (112087 guariti, 434 deceduti).

Cosenza: casi attivi 339 (33 in reparto, 0 in terapia intensiva, 306 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188389 (186896 guariti, 1493 deceduti).

Crotone: casi attivi 9 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 7 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 59952 (59671 guariti, 281 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 119 (10 in reparto, 1 in terapia intensiva, 108 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209408 (208482 guariti, 926 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 41 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 40 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53580 (53379 guariti, 201 deceduti).

GIMBE: INCIDENZA IN MIGLIORAMENTO

Secondo le stime pubblicate dall'osservatorio Gimbe, nella settimana tra il 3 ed il 9 marzo l'incidente ogni 100 mila abitanti è scesa a 27,4, segnando una diminuzione del 22,1%. Un dato positivito, che però non deve far dimenticare come in Calabria vi sia un numero eccessivo di ricoveri: l'area medica è occupata al 7,2% mentre le terapie intensive al 2,1%.

Sempre nel report viene evidenziato come i calabresi privi di vaccino siano il 16,6%, mentre il tasso di copertura vaccinale è arrivato al 41,2%. Basse le percentuali per la quarta (14%) e quinta (6%) dose.