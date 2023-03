Al via le Final Eight di Futsal: l’Ecosistem Lamezia Soccer rappresenterà tutta la Calabria

È ormai tutto pronto per le Final Eight di Coppa Italia Serie B di Futsal. La competizione nazionale che riunisce le diverse vincitrici della fase a gironi è pronta a prendere il via.

Dal 17 al 19 marzo il PalaSavelli di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, nelle Marche, ospiterà il gotha del Campionato di Serie B, per un torneo che si prospetta dallo spettacolo garantito.

Un appuntamento storico per l'Ecosistem Lamezia Soccer: gli Orange, infatti, rappresenteranno l'intera regione Calabria in questo importantissimo palcoscenico nazionale.

Orgoglio ulteriore - e ancora maggiore - per la città della Piana, in quanto per la primissima volta una squadra maschile locale di futsal ha raggiunto la qualificazione e la partecipazione alle fasi finali di Coppa Italia.

L’avversario da affrontare nei Quarti di Finale è l’unica altra squadra rappresentante il Sud Italia: il Sammichele. Attualmente al terzo posto nel Girone G, la squadra della provincia barese è reduce dal pareggio in campionato per 4-4 contro il Diaz Bisceglie. Marcatori del Sammichele sono stati: Gumeniuk (doppietta), Gonzalez e Davilà; quest’ultimo è il miglior realizzatore dei pugliesi in campionato con 35 gol.

Le Pantere lametine nell’ultimo turno di campionato hanno, invece, ottenuto una convincente vittoria esterna nel derby calabrese contro Casali del Manco (QUI). 4-2 il risultato finale per gli uomini di mister Carrozza, con i gol Ecosistem realizzati da Gerbasi e Gagliardi, entrambi autori di una bella doppietta.

La sfida tra Ecosistem Lamezia Soccer e Sammichele si giocherà venerdì 17 marzo, alle 16:15 (in diretta su Futsal Tv). La gara sarà diretta dal sig. Roberto Galasso di Aprilia e dal sig. Michele Romeo di Roma 2. Cronometrista sarà il sig. Andrea Crescenzio di Aprilia.

L’Ecosistem, con il raggiungimento delle fasi finali di Coppa Italia e la terza posizione in classifica al momento, non vuole smettere di sognare.

Colme d’orgoglio le parole del presidente Manfredi: “Comunque vada, al di là dei risultati – ha affermato infatti - abbiamo già conseguito un grande successo! Siamo l'unica squadra di Futsal a rappresentare la regione Calabria, la prima squadra di Futsal maschile lametina a disputare la fase finale di Coppa Italia: direi che dalla nostra fondazione nel 2007 ne abbiamo fatta di strada! A Porto San Giorgio ce la giocheremo ad armi pari contro tutti, non sarà facile ne sono consapevole ma siamo abituati a giocare fino alla fine, dare il massimo di noi stessi, fieri e orgogliosi di rappresentare la nostra Calabria. Sono estremamente orgoglioso di tutto il nostro club e infinitamente grato a tutti i nostri sostenitori, sponsor e amici che credono in questa Società”, ha concluso Manfredi.