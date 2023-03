Final Eight di Futsal. Termina in semifinale l’avventura dell’Ecosistem Lamezia

Testa alta, anzi altissima e petto in fuori: cuore pieno d'orgoglio! Gli eroi Orange depongono le armi ma possono andare estremamente fieri del proprio percorso.

La semifinale contro la forte Cioli Ariccia termina 3-1 a favore dei laziali, dominatori del girone E, a +9 sulla seconda posizione. Gli uomini di mister Carrozza hanno giocato alla pari contro questo quotato avversario, dando vita a un match molto equilibrato e disputato sempre sul filo del rasoio.

Nel primo tempo le due formazioni si studiano senza sbilanciarsi, arrivando all’intervallo in parità e senza gol. La seconda frazione di gioco si apre con un rapido botta e risposta: alla rete di Papù, risponde il gol dell’Ecosistem Lamezia siglato da Ecelestini, che trova spazio e lascia partire un missile dalla distanza che si infila sotto le gambe di Tomaino.

Agguantato il pareggio, Lamezia ha varie occasioni per aumentare lo score ma la fortuna non supporta le conclusioni Orange. Al 7’56’’ Patamia stringe troppo il tiro e non trova l'angolo vincente; 12’56’’ grande occasione per Deodato, al quale l’uscita dell’estremo ariccino nega il gol; 13’25’’ splendida ripartenza Orange ma Caminero non trova la porta su invito di Gerbasi.

A trovare la rete del vantaggio è, invece, Ariccia che - complice una chiamata dubbia da parte di uno dei direttori di gara - sfrutta appieno un corner segnando con Joni. Lamezia decide di schierare il quinto uomo ma subisce, invece, la rete del 3-1 con Popa.

Non riesce a passare il turno l'Ecosistem Lamezia ma l'esperienza e l'avventura vissuta con le Final Eight sono già una grande vittoria. Lamezia è tra le prime quattro d'Italia: questa è storia.

“Ho da fare solo tanti complimenti ai miei ragazzi! Sono stati eroici, un grande gruppo che ce l'ha messa tutta contro una corazzata come la Cioli, ancora imbattuta in campionato. Mi viene da dire solo grazie: chiaramente non siamo contenti ma siamo orgogliosi e fieri di quanto fatto” ha commentato mister Carrozza nel post-gara.

Dello stesso avviso anche Francesco Manfredi, presidente dell'Ecosistem Lamezia Soccer: “Oggi - ha detto - abbiamo fatto quello che è il nostro solito fare: abbiamo disputato una buona partita, regalando - e regalandoci - tante emozioni. Sono orgoglioso e soddisfatto di tutta la squadra!”

IL TABELLINO

Cioli Ariccia-Ecosistem Lamezia Soccer 3-1

Cioli Ariccia: Tomaino, Marino, Papù, Quagliarini, Joni. Battisti, Cioli, Bertolini, Popa, Potrich, Iacobucci, Teruya. Allenatore: Rosinha

Lamezia: Rotella, Ecelestini, Caminero, Mantuano, Gerbasi. Zerbo, Caffarelli, Lo Scavo, Giampà, Deodato, Patamia, Gagliardi. Allenatore: Sebastiano Carrozza

Marcatori: 0’45’’st Papù (A), 2’11’’st Ecelestini (L), 5’45’’st Joni (A), 16’48’’st Popa (A).