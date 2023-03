Domani il 4° Cammino gioachimita a San Martino di Giove a Canale di Pietrafitta

È diventato uno dei cammini più significativi quello a Canale di Pietrafitta, piccolo centro della Presila cosentina, e che si terrà domani, sabato 25 marzo, con diversi punti di partenza.

Un primo gruppo partirà alle 14.30 dalla frazione di Borgo Partenope, l'appuntamento a Cosenza è alle 14 in piazza Valdesi, per un percorso a piedi di 7,2 km. Il gruppo "silano" inizierà invece alle 15 dal convento di San Francesco di Paola a Pedace (il tragitto è di 5 km). I due gruppi si incontreranno poi alle 16 al Bivio Croce-Tignano; l'arrivo previsto a Canale è per le 17.30.

La grancia di San Martino di Giove a Canale di Pietrafitta è il luogo dove 821 anni fa, il 30 marzo 1202, ha concluso la sua esistenza Gioacchino da Fiore, prima monaco cistercense e poi fondatore del nuovo Ordine monastico dei Florensi.

La piccola chiesa da qualche anno è stata totalmente ristrutturata ed è diventata meta di un cammino, voluto e sostenuto dall'Universitas Vivariensis, e dalle associazione Sguardi ecologici, Abate Gioacchino e La Città del Sole.

Per la partecipazione non è previsto nessun tipo di contributo, e per avere ulteriori informazioni ci si può rivolgere a Demetrio Guzzardi (al numero di telefono 347.4829232) e a Lorenzo Coscarella (348.9164160) per il gruppo che parte da Cosenza; mentre per quello "silano" a Francesco Scarpelli (377.9795500) e Aurelio Morrone (338.3642010) o Peppino Curcio )348.3704702).