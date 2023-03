Calcio a cinque femminile, Royal Lamezia: scontro al vertice con la Virtus Cap

Partita ad alta intensità quella di domenica 26 marzo al PalaSparti di Lamezia Terme tra la Royal e la Virtus Cap San Michele. Le due squadre occupano infatti, rispettivamente, la seconda e la prima posizione in classifica del campionato di serie A2 di calcio a 5 femminile, girone D.

Cinque i punti di distacco tra le due compagini, con la Royal che vuole ridurre ulteriormente lo svantaggio per mettere ancora più pressione alle baresi. Non sarà del match Julia Ferreira, squalificata domenica scorsa nei concitati minuti finali dell'incontro con il Grottaglie.

"Sarà per noi, al momento, la partita più importante della stagione, - afferma il presidente Nicola Mazzocca - una eventuale vittoria potrebbe mantenere ancora accese le speranze di conquista del primo posto prefissato ad inizio stagione. Affrontiamo una squadra coriacea, attrezzata per fare bene quest'anno, il suo ruolino la dice tutta (solo vittorie eccetto un pareggio e una sconfitta). Sarà una partita durissima, che noi cercheremo di portare a casa. All'andata siamo stati raggiunti nel finale dopo aver condotto l'incontro, domenica scenderemo in campo con il coltello tra i denti, abbiamo l'obbligo di vincere, lo dobbiamo a noi stessi ma soprattutto al nostro meraviglioso pubblico che ci sostiene ogni domenica".