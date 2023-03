Fincalabra entra nelle Terme Sibarite: alla società regionale il 70% del capitale

La Fincalabra è entrata nel capitale sociale delle Terme Sibarite, società per azioni proprietaria dello stabilimento termale di Cassano Ionio, sin qui interamente partecipata dalla stessa Regione Calabria.

L’importo complessivo sottoscritto dalla società finanziaria in house della Regione - che opera a sostegno del sistema produttivo regionale - porta l’azienda a detenere in Terme Sibarite quota di partecipazione di circa il 70%.

L’operazione, finanziata attraverso l’accesso al fondo Exit Strategy Fuif, rientra nell’ambito della legge regionale 16 del 6 Giugno 2022 (QUI), attraverso la quale si demandava proprio a Terme Sibarite ed a Fincalabra il compito di “intraprendere tutte le iniziative occorrenti per la creazione della rete regionale delle terme, intesa come sistema integrato dei servizi e delle prestazioni di settore, volta a favorire la qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico”, dando avvio ad un percorso che già nel luglio scorso aveva portato proprio la società che gestisce le terme alla stipula di un contratto di fitto di ramo di azienda finalizzato alla gestione dello stabilimento Thermae Novae di Acquappesa e delle collegate strutture ricettive, ma che conteneva già un’espressa previsione di un diritto di opzione per l’acquisizione dello stesso.