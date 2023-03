Il Centro Studi Theotokos in preparazione ai riti della Pasqua

Il “Centro Studi Theotokos”, in preparazione alla Pasqua e ai riti che la contraddistinguono, è stato protagonista lo scorso 26 marzo, un incontro con la comunità di Serra San Bruno per la presentazione del volume: Actas: Historia, Espiritualidad, Devoción Y Arte – Jornada Histórica Internacional 24 y 25 de septembre de 2022 – Gilena- dove è incluso un saggio su Serra San Bruno e le Confraternite con particolare riferimento all’Arciconfraternita di Maria Santissima De’ Sette Dolori.

"Organizzato dal Priore della “Regia Arciconfraternita di Maria SS. Dei Sette Dolori”, Pino Gallé - prosegue la nota dei promotori - l’incontro ha registrato una nutrita presenza di pubblico che ha occupato tutti i posti a sedere all’interno della bellissima chiesa barocca. Nel suo saluto il priore ha ringraziato i fondatori del Centro Studi, Anna Rotundo e Martino Michele Battaglia, per aver portato ancora una volta Serra e la sua storia religiosa in un consesso internazionale.

Il parroco mons. Leonardo Calabretta ha ribadito il suo entusiasmo nel collaborare con il Centro Theotokos per alimentare il giusto entusiasmo nel comprendere il senso dei riti paraliturgici in linea con le direttive della Chiesa. Anche il Presidente della Proloco, Franco Giancotti, si è congratulato per quanto fatto fino ad oggi dal Centro e ha sottolineato l’impegno della Proloco a collaborare con le confraternite per il mantenimento delle tradizioni locali.

Molto interessante l’intervento di Don Vincenzo Schiavello, Delegato dei Vescovi della Calabria per le Confraternite che, dopo aver portato i saluti dell’ Arcivescovo Claudio Maniago e del Presidente Cec Arcivescovo Fortunato Morrone, ha sottolineato l’importanza della vita confraternale e il ruolo che essa è chiamata a svolgere nella Chiesa non tanto come “oggetto”, ma soprattutto come “soggetto”. Non di meno sono stati Marco Primerano, autore de “Il Braciere nella Sacrestia” ed Enzo Vavalà, ex priore dell’Arciconfraternita dell’Addolorata, che hanno ribadito l’importanza di fare in modo che il rito serrese della “Schiovazziuòni” diventi patrimonio dell’UNESCO.

Anna Rotundo, coordinatrice del centro Studi Theotokos, che ha moderato i lavori del convegno, ha sottolineato che Papa Francesco, nella Evangelii Gaudium, vede nella religiosità popolare un vero e proprio “luogo teologico”. Rotundo ha poi ricordato che il “Centro Studi Theotokos” ha avuto l’onore di aprire i lavori del Convegno Internazionale di Gilena Mater dolorosa (24-25/09/ 2022) organizzato dalla Confraternita “De Nuestro Padre Jesús Nazareno”, dalla “Parroquia de la Purísima Conceptión con il patrocinio dell’Accademia Andalusa e del “Centro Studi Theotokos ”, sotto la direzione scientifica di Ramón De La Campa Carmona, esperto del mondo confraternale e della religiosità popolare in Andalusia e nella cultura spagnola.

Martino Michele Battaglia si è soffermato sull’importanza del volume esprimendo le sue congratulazione nei confronti di Pedro Gallardo e dell’Accademia di Storia Andalusa per l’eco che il Congresso Internazionale ha riscontrato in tutta l’Andalusia e la Spagna in generale. Battaglia, Direttore del Centro Studi Theotokos, ha posto in risalto come questo sia un grande atto di riconoscimento nei confronti dei fondatori del Centro Studi Theotokos a livello internazionale che gratifica l’impegno profuso nel contesto dell’Antropologia e della religiosità popolare non solo in Calabria ma anche all’estero ponendo l’attenzione su varie realtà interessate agli studi sulla religiosità popolare in ambito Euromediterraneo. Di fatto, le confraternite di molte comunità della Spagna seguono con interesse l’attività del Centro Studi Theotokos.

ll Centro Studi Studi Theotokos , fondato nel 2016 da Martino Michele Battaglia (docente di antropologia culturale presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Reggio Calabria) e Anna Rotundo (docente e saggista), è un percorso laico, culturale, internazionale e itinerante, che promuove e coordina ricerche, convegni e pubblicazioni scientifiche nel campo degli studi religiosi, con l’apporto di tutte le scienze umane, attraverso la presenza di accademici prestigiosi, e una particolare valorizzazione del protagonismo delle donne.

I suoi studi sono raccolti nella collana di scienze demoetnoantropologiche "Nuances", di Pellegrini Editore. Il Centro è una costola del Centro Internacional de Estudios sobre Religiosidad Popular: Semana Santa (Università di Valladolid – Spagna), diretto dal prof. Josè Luis Alonso Ponga, antropologo museale di fama mondiale.

Da tale Centro ha tratto la denominazione originale iniziale "Centro Studi Theotokos Religiosità Popolare", trasformatosi poi nel 2023 nella più amplia e comprensiva denominazione "Centro Studi Theotokos".