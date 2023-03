Riapre il Centro per l’impiego di Vibo Valentia

L’assessore regionale al Lavoro e Formazione professionale, Giovanni Calabrese, è intervenuto alla riapertura del Centro per l’Impiego di Vibo Valentia. Nella nuova sede, presso Palazzo Gemini, erano presenti anche il dirigenti del Dipartimento Lavoro e Welfare, Roberto Cosentino e Valeria Scopelliti, il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, il responsabile del Cpi di Vibo Valentia, Gianluca Contartese, e il Datore di Lavoro, Salvatore Lopresti.

L’ufficio operativo, da oggi, rappresenta il momento conclusivo di un lungo e non semplice iter che ha permesso, grazie all'impegno congiunto della Regione Calabria e del Comune di Vibo Valentia, di trovare la soluzione ideale per rispondere ai disagi determinati dalla sua chiusura avvenuta nel mese di agosto 2020. I servizi offerti all’utenza: accoglienza ed informazione, servizi amministrativi, orientamento di base e specialistico, collocamento mirato, programma Gol, saranno nuovamente fruibili in presenza tutti i giorni.

“Oggi – ha affermato Calabrese - è un momento importante per Vibo Valentia e per gli altri 26 comuni che afferiscono al Cpi vibonese, perchè, dopo anni di chiusura di un sito essenziale per l’intera area, gli utenti potranno finalmente usufruire dei servizi espletati dal Centro per l’impiego punto nevralgico delle politiche attive del lavoro. Il potenziamento dei Centri per l’impiego è tra le priorità di questa Regione".

"Con il Dipartimento Welfare e Lavoro e quello delle Risorse umane, guidato dall’assessore Filippo Pietropaolo, si sta lavorando in sinergia per definire tutte le procedure amministrative e gli atti conclusivi sia per l’assunzione del personale sia per la riqualificazione e consolidamento dei Cpi su tutto il territorio regionale coerentemente con le linee di intervento previste nel Piano regionale straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle Politiche attive del lavoro, approvato con Dgr n. 407/2021”.

Così, alla notizia di giorni fa della firma del contratto di 258 nuovi dipendenti, destinati ai Centri per l’impiego, si aggiunge anche l’apertura di Vibo Valentia. Si guarda con lungimiranza al Piano di potenziamento che, in accordo con i Comuni calabresi sedi di Cpi e Azienda Calabria Lavoro, prevede azioni articolate in diverse linee di intervento: comunicazione coordinata, formazione personale e spese generali e per l’attuazione; osservatorio economico territoriale per le politiche attive del lavoro; piano di investimenti per il potenziamento ed adeguamento strutturale e infrastrutturale dei Cpi; piano di investimenti dei sistemi informativi nell’ambito dei servizi per il lavoro e delle politiche attive.