Bova Marina. Raccolta del sangue al museo e Parco Archeologico Archeoderi

Si svolgerà il 2 aprile la giornata di solidarietà organizzata dall’Associazione L.A.Do.S. (Locride Associazione Donatori Sangue) Bova Marina ODV, in collaborazione con il Museo e Parco Archeologico Archeoderi, che prevede un evento di raccolta sangue grazie alla presenza dell’autoemoteca all’interno del Parco archeologico a partire dalle ore 7.30 fino alle ore 12.30.

L’iniziativa nasce per diffondere la cultura della donazione e contribuire a salvare una vita e si inserisce tra le attività di valorizzazione del Parco archeologico che mira a diventare punto di riferimento non solo culturale ma soprattutto di promozione sociale e luogo di incontro per la comunità grecanica. A tutti i volontari donatori sarà offerta una visita guidata al Museo e agli scavi condotta della Direttrice Elena Trunfio.

"Sono molto lieta di questa iniziativa non solo perché rappresenta un’importante momento di solidarietà per contribuire a salvare vite ma perché sottolinea in maniera determinante il nuovo ruolo che i Musei hanno all’interno dei territori, al servizio della comunità e delle associazioni – ha commentato la Direttrice di Archeoderi Elena Trunfio. Speriamo sia il primo di una lunga serie di eventi congiunti, per aumentare il senso di appartenenza al Parco archeologico e fare in modo che Archeoderi diventi un punto di incontro per tutta l’area grecanica".