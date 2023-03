Promuovere la Calabria e le sue eccellenze, da Motta parte il progetto Agorà 2.0

Nasce Agorà 2.0: un progetto realizzato da Comune di Motta San Giovanni, Pro Loco e Accademia delle Imprese Europea.

Passato e futuro s'incontrano in una piazza speciale: reale e virtuale. Un luogo che si trasforma in un laboratorio per far conoscere, valorizzare e promuovere il territorio calabrese e le sue eccellenze.

Una sfida, una visione, un obiettivo con lo scopo di fare rete e di mettere al centro dell’attenzione e delle iniziative un marketing territoriale che sappia raccontare al mondo il bello e il buono della Calabria.

Si inizia questa avventura il primo aprile: appuntamento dalle 9.30 presso la porta d’accesso Area Grecanica. Questo è infatti il luogo di Agorà 2.0. Uno spazio fisico che però saprà ampliarsi e farsi multimediale e polivalente per diventare luogo espositivo, centro operativo, laboratorio di idee e progetti.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Giovanni Verduci (sindaco di Motta San Giovanni), di Giuseppe Ariobazzani (Presidente dell’Accademia delle Imprese Europea) e di Tiziana Cozzupoli (Presidente della Pro Loco).

Poi la mattinata si articolerà con gli interventi delle voci del gruppo di lavoro dell’Accademia Europea delle Imprese che si alterneranno per illustrare la visione e la missione di Accademia, Silvia Sciubba; il futuro del P.I.T., Stefania Crucitti; il distretto alimentare identitario, Paolo Caridi; il progetto Agorà 2.0, Natalia Encolpio e Assunta Ambrogio.

In scaletta anche il professor Domenico Marino che parlerà di Università ed Imprese per lo Sviluppo e a chiudere la mattinata Giuseppe Sergi della Direzione regionale Calabria di Accademia delle Imprese e Marco Mauro presenteranno l’evento.

Per segnare un debutto d’autore in uno spazio che sa unire passato e futuro in un presente ricco di idee e fermenti di novità la mattinata si chiuderà con una degustazione nel segno della Calabria e delle sue meraviglie.