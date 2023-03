Quasi un chilo e mezzo di droga in salotto e camera da letto, finisce in carcere

Quasi un chilo e mezzo di droga è stato sequestrato dalla polizia ad un 44enne di Cosenza, con precedenti, che è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Durante una perquisizione a casa dell’uomo gli agenti hanno infatti ritrovato, per la precisione, poco meno di 84 grammi di cocaina, 29 di hashish e quasi un chilo e trecento grammi di marijuana. Nell’abitazione, inoltre c’era del materiale per il confezionamento e la pesatura e del denaro contante, 550 euro in banconote di piccolo taglio, che si ritiene sia il provento dell’attività di spaccio.

Parte della droga non è sfuggita all’infallibile fiuto di Max, il cane poliziotto delle Unità Cinofile della Questura di Vibo Valentia, che ha segnalato la presenza dello stupefacente all’interno di alcuni mobili del soggiorno e della stanza da letto.

Data la considerevole quantità e la diversa tipologia di droga e gli elementi che hanno fatto sospettare l’attività di spaccio, come il possesso di un bilancino, di materiale per la pesatura e la somma di denaro, il quarantenne è stato quindi arrestato e trasferito nella Casa Circondariale del capoluogo.