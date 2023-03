Sacal, appalto su sicurezza e vigilanza. Fisascat: “Speriamo nella serenità dei lavoratori”

Fortunato Lo Papa

"La Fisascat Cisl Calabria apprende positivamente della decisione del Consiglio di Stato che dà il via libera all’affidamento in Sacal del servizio di sicurezza e vigilanza negli aeroporti di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria alla società Torpedine Srl". Così in una nota il segretario generale del sindacato, Fortunato Lo Papa.



"Dopo avere seguito tempo fa le sorti dei lavoratori, siamo contenti che si sia chiuso un lungo capitolo di battaglie legali e giudiziarie con l’assegnazione del settore ad un’azienda calabrese" spiega ancora. "Per troppi anni le sorti degli addetti sono state appese al filo della precarietà dell’affidamento definitivo. Il nostro auspicio è che rimangano le stesse condizioni contrattuali ed economiche e che ci sia un po’ di serenità e stabilità per i lavoratori".

"Ci siamo occupati più volte di cambi d’appalto in Sacal, speriamo che d’ora in poi questi vengano effettuati inserendo clausole sociali e di salvaguardia come in questo caso" conclude Lo Papa. "Le tutele dei lavoratori devono essere una priorità, ancora di più in società partecipate".