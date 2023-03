Crotone, lancia in campo un fumogeno ed un seggiolino: scatta il daspo

Due anni di interdizione dai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive: questa la punizione per un giovanissimo tifoso del Crotone, che in occasione del match casalingo contro il Catanzaro - giocatosi lo scorso 13 marzo e terminato con un pareggio - avrebbe lanciato in campo un fumogeno ed un seggiolino divelto dalla curva sud.

Protagonista della vicenda un diciannovenne, appartenente al gruppo degli ultras del Crotone. Il tutto sarebbe accaduto nel corso del secondo tempo della partita: prima il lancio di un fumogeno bianco già acceso, poi del seggiolino. Entrambi gli oggetti sono finiti all'interno del campo, senza ferire nessuno.

Lo stesso è stato rapidamente individuato dagli agenti della Digos, ed al termine del match è stato denunciato per lancio di materiale pericolo. La Questura ha dunque deciso di emettere un daspo a suo carico, che prevede l'interdizione dalle manifestazioni sportive per due anni.